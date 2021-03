Covid: 3.271 nuovi casi e 85 morti

Con 44.289 tamponi effettuati è di 3.271 il numero dei nuovi casi di Coronavirus registrato in Lombardia con una percentuale in calo al 7,3 (ieri 8,4%). I ricoveri in terapia intensiva sono 862 (-8 rispetto a ieri), negli altri reparti 7.109 (+115). I morti sono stati 85, da inizio pandemia 30.635.

I dati di ieri:

i tamponi effettuati: 44.289 (di cui 23.728 molecolari e 20.561 antigenici) totale complessivo: 8.113.066

i nuovi casi positivi: 3.271 (di cui 75 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 604.384 (+2.469), di cui 5.763 dimessi e 598.621 guariti

in terapia intensiva: 862 (-8)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.109 (+115)

i decessi, totale complessivo: 30.635 (+85)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 897 di cui 394 a Milano città;

Bergamo: 130;

Brescia: 431;

Como: 368;

Cremona: 135;

Lecco: 83;

Lodi: 61;

Mantova: 134;

Monza e Brianza: 204;

Pavia: 95;

Sondrio: 24;

Varese: 651.