Caso Barbato: opposizione chiede consiglio straordinario

I capigruppo e i Consiglieri dei Gruppi Consiliari di Forza Italia, Lega , Fratelli d’Italia, Milano Popolare e Polo per la Lombardia chiedono che il Sindaco Giuseppe Sala “chiarisca tutti i gravi interrogativi nuovamente suscitati dalla inchiesta delle Iene sul caso Barbato andata in onda ieri sera”.

“Chiediamo un Consiglio Comunale straordinario dove Giuseppe Sala intervenga in aula, con modalità in presenza o mista, e chiarisca i suoi atti e quelli della sua Giunta in occasione delle dimissioni del Comandante della Polizia Locale Antonio Barbato e della selezione e nomina del nuovo comandante nella persona di Marco Ciacci – affermano – Chiediamo che in questa occasione il sindaco non si sottragga alla sua diretta presenza e che siano date le risposte che dal 2017 i gruppi di minoranza hanno ripetutamente sollecitato”.