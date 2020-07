Nuova manifestazione dei residenti di piazzale Loreto

I residenti del quartiere Loreto sono tornati nuovamente a manifestare in via Costa contro il degrado che da ormai troppo tempo caratterizza la zona. Questo sit-in fa seguito al corteo di pochi giorni fa, giovedì 2 luglio u.s., quando un centinaio di persone partite da Piazzale Loreto hanno percorso via Padova e via Bambaia per poi tornare in via Costa dove hanno simbolicamente impacchettato le panchine dei giardinetti, diventate ormai il rifugio di sbandati.

I cittadini scesi in piazza chiedono:

1) la presenza costante e continuativa nel quartiere, specialmente negli orari serali e notturni e durante i fine settimana, delle forze dell’ordine e della Polizia Locale, anche nella strada interna relativa ai numeri dispari di via Costa.

2) controllo e verifica dei documenti e delle licenze degli esercizi commerciali etnici della zona, in particolar modo quelli di via Bambaia e della parte iniziale di via Padova.

3) Rimozione delle panchine di via Costa ormai ad uso esclusivo di balordi e sbandati che popolano il quartiere.

Alla manifestazione ha partecipato anche l’Assessore alla Sicurezza di regione Lombardia, Riccardo De Corato che ha sottolineato: “questa è la seconda manifestazione che si tiene in pochi giorni per denunciare una situazione di degrado e di presenza, soprattutto negli orari serali e notturni, di stranieri, in maggior parte di nazionalità sudamericana, dediti all’alcool che fanno rifornimento al market afro-asiatico di via Bambaia nel totale silenzio di Palazzo Marino pur trattandosi di una zona centrale di Milano a due passi dal Duomo“.

Presente anche il presidente del Municipio 2, Samuele Piscina.