La Rete: "Basta favelas in via Quarti" - Osservatore Meneghino

La Rete: “Basta favelas in via Quarti”. Ecco il comunicato della Rete dei Patrioti: “Oggi il portavoce del Municipio 7 del Movimento Nazionale La rete dei patrioti, Andrea Tognocchi, ha inviato una mail ultimativa alle autorità e enti preposti alla gestione del territorio del municipio, denunciando lo stato di grave degrado e potenziale danno alla salute pubblica generato dall’abbandono di rifiuti nella zona Aler di via Quarti. Le foto che alleghiamo sono degne delle peggiori favelas del terzo mondo e non della “Capitale morale” d’Italia. La responsabilità politica è di chi, come il sindaco e la sua giunta, insegue sogni “internazionali” e riesce solo a far paragonare la città alle peggiori favelas del globo. Entro la settimana, Il Movimento Nazionale, perdurando la situazione presenterà una denuncia alle autorità per tutti i reati identificabili in questa grave situazione”.

Sito d’informazione su politica, cronaca ed eventi milanesi.