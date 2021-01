Presidio studenti. Di Marco (M5S): “Da settimane chiediamo a Terzi di riferire”. Il M5S Lombardia ha partecipato al presidio organizzato in piazza Lombardia a Milano dal comitato ‘A scuola!’. Presente il Consigliere regionale del M5S Lombardia Nicola Di Marco, neo segretario della commissione regionale Trasporti, che dichiara: “Da dicembre chiediamo che l’assessore Terzi venga a riferire sulle azioni intraprese sul piano dei trasporti, strettamente collegati alle riaperture ed al ritorno della didattica in presenza. Lo avevamo chiesto anche per la Commissione programmata per la giornata di oggi ma non è stata assicurata nessuna disponibilità. Abbiamo avuto rassicurazioni dalla maggioranza su di una audizione entro le prossime due settimane, quando forse sarà tardi. Nel frattempo Regione investe sempre troppo poco in mobilità concentrandosi su opere inutili come pedemontana lombarda, forse più utile per il partito del cemento”. Al presidio anche il Capogruppo del M5S Lombardia Massimo De Rosa, che aggiunge: “Da giorni la Giunta pensa solo al rimpasto mentre sull’organizzazione delle necessità della scuola per la ripartenza tutto tace. Anche qui a pagare i ritardi della Giunta Fontana saranno gli studenti e le loro famiglie”.

