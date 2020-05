Folla alla Biblioteca degli Alberi. De Corato: Locale presente per evitare insolazioni?

Secondo l’Assessore alla Sicurezza di regione Lombardia Riccardo De Corato (FdI), le minacce della Vice Sindaco Anna Scavuzzo ha minacciato di chiudere i parchi, “sembrano aver sortito l’effetto opposto“, infatti oggi, “al Parco Biblioteca degli Alberi si sono viste scene da pre-Covid: sembrava di essere tornati al 7 maggio 2019 , centinaia di persone liberamente campeggiavano“.

“A sorvegliare i campeggiatori all’interno dell’area verde, probabilmente per vigilare che non prendessero qualche colpo di sole, due pattuglie di ‘ghisa’ sul piazzale “, spiega ironicamente De Corato, proseguendo, “E’ del tutto evidente che gli agenti della Polizia Locale fanno ciò che gli viene imposto di fare. Vorremmo vedere più severità e non, come sempre più spesso ultimamente accade, un semplice ammonimento, come avvenuto per la festa in strada che si è svolta giorni fa all’incrocio tra via Nino Bixio, via Giuseppe Sartori e via Antonio Kramer, tra zona Porta Venezia e zona Risorgimento“.

“La Scavuzzo dica ai vigili di reprimere e non di tollerare comportamenti scorretti“, incalza quindi l’Assessore Regionale, “Ci vogliono più controlli e meno rimproveri! A giudicare dalle immagini di oggi, – concludendo – pare che molti milanesi abbiano preso la ‘fase 2’ come un ‘rompete le righe’, tant’è che si è vista addirittura gente stesa sulle sdraio a prendere per ore il sole”.