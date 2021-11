A Palazzo Pirelli il workshop per orientarsi nel NextgenerationEU. Il Next Generation EU (NGEU), lo strumento innovativo voluto dall’Europea per stimolare la ripresa post Covid, è al centro del workshop organizzato a Palazzo Pirelli dalla Commissione consiliare Bilancio insieme a The European House Ambrosetti e PoliS Lombardia per venerdì 26 novembre a partire dalle ore 9.30. L’appuntamento si presenta come uno strumento pensato per amministratori e stakeholders, un’occasione per conoscere ed approfondire le opportunità per il territorio del Programma NGEU connesso al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. I lavori saranno aperti alle 9.30 dal Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. A seguire le relazioni tecniche di Polis e Ambrosetti e di docenti della Università Cattaneo Liuc e dell’Università di Bologna. Sono inoltre previsti gli interventi di Piero Mauro Zanin (Presidente del Consiglio regionale del Friuli e coordinatore del gruppo di lavoro Politiche Europee della CALRE), Giulio Gallera (Presidente della Commissione consiliare Bilancio), Davide Caparini (Assessore al Bilancio di Regione Lombardia), Mauro Guerra (Presidente ANCI Lombardia) e Gianni Rossoni (Presidente Consiglio Autonomie Locali della Lombardia). I lavori si possono seguire in presenza, a Palazzo Pirelli (presentando il green pass e fino alla capienza consentita dalla sala) previa prenotazione con mail all’indirizzo: Icommissione@consiglio.regione.lombardia.it. Oppure ci si può collegare in diretta streaming dal sito del Consiglio regionale della Lombardia

